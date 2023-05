Sassate contro il pullman del Benevento | Mastella | «Episodio deprecabile»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole di Clemente, sindaco di, dopo che ildella squadra è stato colpito da dei sassi lanciati dai tifosi Ildel, di ritorno dopo la sconfitta con il Cittadella, è stato preso di mira da alcuni tifosi, che lo hanno colpito con dei sassi mentre viaggiava sulla Bologna-Firenze. Di seguito le parole di Clemente, primo cittadino della città sannita. «Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti, agli atleti e a tutta la società delcalcio per il, avvenuto in autostrada, ai danni del bus della squadra. I teppisti e i violenti non hanno nulla a che vedere né con il tifo, né con la città. Una stagione calcistica sfortunata e avara di soddisfazioni ...