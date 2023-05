Santa Messa 7 maggio 2023 diretta tv e streaming | orario su Rai 1 | Canale 5 e Tv2000

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 7 maggio 2023)tv eDopo l’emozionante viaggio in Ungheria, Papa Francesco torna a Piazza San Pietro per celebrare il primo Angelus di. In uno dei suoi ultimi post ha dichiarato “Preghiamo insieme perché i movimenti e i gruppi ecclesiali riscoprano ogni giorno la loro missione evangelizzatrice, mettendo i propri carismi al servizio delle necessità del mondo”. Ecco come seguire latv delladel 7su Rai 1,5 e7 ...