Salvini arriva nella città dove è già stata la Schlein e la ridicolizza | “Era armocromaticamente in linea?”

(Di domenica 7 maggio 2023) «Si rassegninoe Conte. Con Giorgia (Meloni, ndr) e Silvio (Berlusconi, ndr) andremo avanti per cinque anni, non un giorno di meno»: cosi il leader della Lega, Matteo, intervenendo a un comizio elettorale a Sarzana «Con il decreto lavoro arriveranno fino a 100 euro in più in busta paga – dice il leader della Lega – certo non ci fai i miracoli, non ti compri la Tesla. Ma è la prima volta che il partito e il sindacato della sinistra dicono: faremo di tutto per bloccare questo decreto che aumenta gli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori». LEGGI ANCHE Il ritorno di Berlusconi: "Nel '94 ho sconfitto i comunisti. Sono ancora in campo per gli italiani"contea Bologna dalla piazza sindacale: "Vattene". Botta e risposta tra Landini e Fotisull’utero in ...

...stesso Fitto a spiegare in aula che il bando del ministero delle Infrastrutture di Matteo...mentre il dialogo è in corso e Fitto pare considerarlo uno sgambetto. Tanto da evocare la ...OggiGiuseppe Conte , ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, per un incontro elettorale ... Il 9 maggio sarà a Teramo anche il leader della Lega, Matteo, vice premier e ministro per ...... siate protagonisti del prossimo tavolo con Meloni,, e pezzi di mondo politico oltre lo ... spronate l'Europa, ma meditate: a Miami un rifugiato politico in fuga da Madurolunedì, ...

Salvini arriva nella città dove è già stata la Schlein e la ridicolizza ... Secolo d'Italia

Sono 338, con cinque diverse imbarcazioni, quelli arrivati sabato notte, per un totale di 1.326 persone soccorse in 24 ore. Nell'hotspot dell'isola il numero delle persone ospitate è salito a 1.425.In questa edizione: Allarme dell'Aiea su Zaporizhzhia, Oltre 130 arrivi in 24 ore a Lampedusa, Caro prezzi, governo contro le speculazioni, Salvini: curioso sciopero su aumento stipendi, Re Carlo III, ...