Salernitana | Sousa | “Sfida complessa con l’Empoli”

"La gara di domani è di una complessità altissima,ha una struttura di gioco totalmente diversa da quella degli ultimi avversari che abbiamo affrontato quindi dovremo essere bravi ad adattarci alle loro situazioni di gioco". Così Paulo, allenatore della, ha presentato ladi domani contro. "Hanno grande fiducia, giocano in casa con l'entusiasmo del pubblico ed è una partita che può valere tanto. Il futuro non deve essere una preoccupazione, adesso siamo concentrati solo sulla partita di domani e sulle gare che verranno da qui alla fine della stagione, dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a fare bene".ha, poi, parlato del momento di crescita della. "Quando ho smesso di giocare e ...

archiviare la pratica salvezza quando mancano cinque giornate al termine del campionato e anche sechiede di non guardare alla classifica , l'occhiata sui numeri è inevitabile. La...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli, il tecnico dellaPauloha parlato anche del suo futuro: 'Non dovete preoccuparvi di questo. Il focus deve essere tutto sulla squadra. Noi vogliamo lavorare, tanto e bene. Il mio pensiero è la partita ...

Empoli-Salernitana, la conferenza di Sousa Fantacalcio ®

Seconda gara consecutiva interna per gli azzurri che, domani alle 18:30, ospiteranno la Salernitana. Per gli azzurri non potrà esserci la matematica salvezza in nessun caso ma, fare punti, significher ...Il tecnico pone l'accento sulle insidie della trasferta toscana SALERNO (ITALPRESS) - La trasferta di Empoli, uno scontro diretto, nasconde insidie che Paulo Sousa cerca di svelare alla sua… Leggi ...