Salernitana | i convocati di Sousa contro l'Empoli | la scelta su Candreva

Tra posticipi di lunedì con Empoli -dove è squalificato Bradaric mentre out De Winter, ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 34° giornata CREMONESE Portieri: ...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI -- PAGELLE - PRONOSTICI Sabato 6 maggio 15.00 ...- Monza 18.00 Napoli - Fiorentina 20.45 Lecce - Verona Lunedì 8 maggio 18.30 Empoli -...... che non fanno parte ufficialmente della lista dei. Assente solo Aurelio De Laurentiis , ... dopo la beffa subita nel finale domenica scorsa nel derby con la. Per chiudere i conti, ...

Domani Empoli-Salernitana, i convocati di Paulo Sousa: ancora fuori Candreva TUTTO mercato WEB

Convocati Udinese-Sampdoria, ritorna De Luca tra gli uomini a disposizione di Stankovic. Ancora fuori Leris e Sabiri ...La Serie A è in campo per la 34a giornata. Queste sono tutte le scelte sui convocati, squadra per squadra e in aggiornamento. Torna Marko Arnautovic nel Bologna mentre Kyriakopoulos non è disponibil ...