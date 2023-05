BENFICA (LISBONA) - Gara ad alta tensione quella che si è svolta all' Estádio do Sport Lisboa e Benfica tra i padroni di casa e il Braga . La gara del 'Da Luz' è stata decisa da una rete di Rafa Silva ...Di fronte ci sono Gabriel Batistuta (finirà con 29 centri in stagione), Manuel, Ciccio Baiano, Toldo. Non esattamente una combriccola parrocchiale. Alla lunatica Lazio del condottiero ...Ore 19.00 - I convocati di Spalletti per il match con l'Udinese: ancora out Politano e Mario... Russia, Slovacchia, Serbia e del centro/sudamerica come Argentina, Brasile, Colombia,Rica, ...

Rui Costa, scintille in tribuna durante Benfica-Braga: tutto è partito da un gesto Corriere dello Sport

Momenti di tensione tra i due presidenti nell'intervallo della gara vinta dalla squadra di Schmidt grazie alla rete di Rafa Silva ...Il 5 marzo del 1995, all'Olimpico, la squadra biancoceleste dilagò contro la Fiorentina di Toldo, Batistuta e Rui Costa: uno dei manifesti migliori della filosofia del tecnico boemo ...