Ruggi | Tommasetti | “Via anche Mastrogiovanni | siamo tutti più a rischio”

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Continua la fuga dei cardiochirurghi dall’ospedale di Salerno”. Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, torna a rompere il silenzio sull’esodo dalla Cardiochirurgia del, con l’addio ora ufficiale del professor Generoso. “Registriamo quella che, sottolineo purtroppo, per noi non è una notizia – osserva– Il dottorera ormai da tempo sul piede di partenza ed è un altro duro colpo per un reparto che, nel corso di decenni, era diventato un modello. Lo avevamo già detto all’indomani della partenza del primario, il professor Severino Iesu, di cuiera vicario:di fronte a un’eccellenza messa ada ragionamenti ...

... in particolare, presso l'Asl Salerno e ild'Aragona, rispetto ai tempi previsti a livello nazionale. 'I numeri in Campania e in provincia di Salerno sono allarmanti - incalza- ...Al, difatti, sono troppe le prestazioni con liste d'attesa lunghissime'. Un paradosso assurdo secondo, che incalza i vertici regionali: 'I numeri emersi sono il risultato di una ...... in particolare, presso l'Asl Salerno e ild'Aragona, rispetto ai tempi previsti a livello nazionale. 'I numeri in Campania e in provincia di Salerno sono allarmanti - incalza- ...

Ruggi, Tommasetti: “Via anche Mastrogiovanni, siamo tutti più a ... anteprima24.it

Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, torna a rompere il silenzio sull’esodo dalla Cardiochirurgia del Ruggi, con l’addio ora ufficiale del professor Generoso ...