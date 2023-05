Roma | sfida alla Juve e al Milan per Greenwood

(Di domenica 7 maggio 2023) Periodo complicato per Mason, sempre più ai margini del Manchester United dopo la accuse di strupro e aggressione (poi cadute)....

Unatra due formazioni appaiate in classifica a quota 45 punti che sarà diretta dall'arbitro ... Dall'altra i biancorossi di Raffaele Palladino, reduci dal pareggio interno contro la, puntano ...Arbitri: Stefano Prisco (Lecce), Fortunato Zangara (2) Crono: Fabio Capaldi (Isernia). ... In A2 élite vanno i veneti che si aggiudicano anche ladel Palaunimol. Per i rossoblù adesso ci sarà ......lae il successo della Cremonese sullo Spezia, la 34esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri 4 match ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Si è cominciato con ladi ...

Roma-Inter: sfida per l'Europa. E prima della gara ci si emozionerà... AS Roma

La 34esima giornata del campionato prosegue oggi con altri 4 match, dopo i tre anticipi di ieri. Nella sfida di alta classifica a Bergamo i bianconeri vincono con i gol di Iling-Junior e Vlahovic. Il ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...