Arrivederci al 2024 . Se, da una parte, Marash Kumbull a sta vivendo i giorni più belli della sua vita a livello personale visto che tra poche settimane diventerà papà di una bambina, a livello ...... schierato nei tre di difesa al posto degli infortunati Smalling, Llorente e. Il duello ... Lasfiora il gol al 57' sugli sviluppi di un calcio piazzato: Ibanez si impadronisce di una palla ...Marashha terminato in anticipo la sua stagione. L'albanese nel match interno contro il Milan ha ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 7 maggio 2023

Roma, Kumbulla si rivedrà nel 2024: i dettagli su operazione e tempi di recupero Corriere dello Sport

I nerazzurri in rete con Dimarco al 33mo e Lukaku al 74esimo. Per la Roma di Mourinho una sconfitta che può pesare nella corsa a un posto in ...Dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter, la Roma è concentrata sulla sfida contro il Bayer in Europa League: Mourinho ha una speranza.