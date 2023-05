Calciomercato, accordo su tutta la linea conAouar, centrocampista in scadenza con l'Olympique di Lione Accordo raggiunto dallaconAouar. Secondo quanto riportato dal giornalista Angelo Mangiante, l'intesa con il centrocampista francese è totale. Il centrocampista, in scadenza con il Lione, arriverà a parametro ...SaràAouar il primo rinforzo del mercato estivo della. Il centrocampista francese classe 1998 del Lione si libererà a parametro zero a fine stagione e ha scelto di affidare il proprio futuro ...Aouar il primo acquisto dellaper la prossima stagione. I giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno trovato l'accordo totale con il centrocampista francese che lascerà il Lione ...

Roma, Houssem Aouar a un passo: manca solo la firma Adnkronos

La domenica della festa Scudetto per il Napoli è stata parzialmente rovinata dai cori razzisti che alcuni tifosi dell’Atalanta hanno rivolto a Dusan Vlahovic. In mattinata invece era arrivato l’esito ...Houssem Aouar sembra essere vicino alla firma con la Roma: come gioca, caratteristiche tecniche e contratto con i giallorossi ...