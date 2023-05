Roma | è morto Pietro Barucci | aveva 100 anni | progettò il Laurentino 38 e il Serpentone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 maggio 2023) Si è spento alla veneranda età di 100l’architettoche aha progettato alcuni quartieri residenziali come il38 e quello noto come il ‘’, ovvero il quadrante del Corviale. Il suo lavoro tuttavia, negli, si è spinto ben oltre i confini capitolini considerando, tra gli altri, ad esempio i piani urbanistici in Tunisia ed Etiopia, vari quartieri INA-Casa a Livorno e anche un edificio INCIS a Torino. Chi era, la carrieraè stato un importante architetto e urbanista, assistente di Adalberto Libera per poi partecipare allo sviluppo della città di. La sua famiglia era composta da artisti, pittori e ...