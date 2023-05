Roma | Aouar ha detto sì | dopo le visite in arrivo le firme

Il centrocampista francese ha detto sì allae si trasferirà nella capitale a giugno, lasciando il Lione a parametro zero. Le parti hanno trovato l'intesa totale e manca soltanto la firma sul contratto. I giallorossi hanno superato la ...Dopo l'amara sconfitta di ieri contro l'Inter, in casaarriva una buona notizia in chiave mercato. Come riportato da Il Tempo , Houssemha scelto il club giallorosso nonostante gli interessamenti di tante altre squadre. Il corteggiamento di ...Dall'occasione, che piace anche alla, di cui ha parlato anche Fabrizio Ferrari a TV Play, ad altre alternative, come quella che porta a Ruben Loftus - Cheek. Il centrocampista inglese è ...

Mercato Roma, Aouar ha scelto: a giugno sarà giallorosso ForzaRoma.info

Il centrocampista francese ha detto sì alla Roma e si trasferirà nella capitale a giugno, lasciando il Lione a parametro zero. Le parti hanno trovato l'intesa totale e manca soltanto la firma sul ...Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, è già al lavoro sul calciomercato per cercare di accontentare José Mourinho: ecco il primo colpo ...