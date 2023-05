Rocca non sente ragioni e per la comunicazione insiste sull’impresentabile De Angelis Ma puntare sul nostalgico scatena l’ira dell’Anpi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo la nomina di Marcello Dea capo delladella Regione Lazio è arrivata la richiestache chiede la sua revoca immediata. Un atto dovuto visto il passato di Deche lo colloca nell’estrema destra, ma non solo il Capo delladiha scritto delle canzoni come riportato da La Notizia che celebrano il fascismo, nonostante in questo Paese “L’apologia del fascismo, nell’ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall’art. 4 della legge Scelba attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione”. Ma la Regione Lazio oggi lo ha comunque nominato con un incarico da 110mila euro l’anno che verranno non versati dama da tutti i cittadini del Lazio. Croce Nera Marcello De ...