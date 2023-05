Roberto Burioni su Michela Murgia | “Devo correggerla quando dice che da un cancro al ‘quarto stadio non si torna indietro’ Spero che i mesi possano essere anni” E riporta uno studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) “Sono stato molto colpito, credo come tanti di voi, dall’intervista cheha rilasciato ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera“. Inizia così il lungo post su Facebook di, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia. Il noto volto tv spesso ospite di Che Tempo che Fa, su RaiTre, scrive: “parla con serenità e coraggio della sua malattia, che è a unomolto avanzato. Oltre a farle i miei migliori auguri,dirle due cose. La prima è che – come lei giustamente– le cure le stanno facendo guadagnare deidi vita. Però queste cure sono estremamente efficaci e quei ...