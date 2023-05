(Di domenica 7 maggio 2023) Poco prima del day one diof the Kingdom, ecco l’ostacolo per la pace nel mondo di: scopriamoe la forma umanaLa “strada” a cui allude il nome del progetto,toof the Kingdom, è giunta oggi al capolinea, dedicando l’ultimo appuntamento prima del day one allo storico antagonista, forma umana della Calamità. In realtà non è proprio così semplice raccapezzarsi con il, vista la complicata storia di Hyrule e la sua suddivisione in tre diversi rami. Tra i molti popoli della saga, quello delle Gerudo ha dato i natali all’antagonista che da eoni si frappone tra la principessa a cui la serie deve il nome e l’eroe Link. ...

Road to Zelda: Tears of the Kindgom #6, il re del male Ganondorf (e/o Ganon) tuttoteK

