Rissa in un bar | 53enne ucciso con una coltellata al petto

Omicidio durante rissa al bar, uomo accoltellato al petto - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un uomo è rimasto ucciso, colpito da una coltellata al petto , probabilmente durante una rissa avvenuta nella notte in un bar alla stazione di Fener, in ...ALANO DI PIAVE - E' un 53enne di Alano (Belluno), Antonio Costa, l'uomo rimasto ucciso la durante una rissa scoppiata intorno alla mezzanotte di sabato all'esterno del 'Kangur bar', a Fener, frazione ...