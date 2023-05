Rischi del presidenzialismo? L’approdo di un influencer al Quirinale

Leggi su formiche

(Di domenica 7 maggio 2023) Che, da tempo, l’Italia abbia bisogno di una maggiore stabilità politica, non ci piove. Che la breve durata dei governi di Roma costituisca uno svantaggio nelle relazioni internazionali, è acclarato. Che ogni governo debba poter disporre di più granitiche garanzie per portare al termine il proprio programma ed essere giudicato alla fine della legislatura, è scontato. Che il presidente del Consiglio, chiunque egli sia, debba disporre del potere di revoca di un ministro non all’altezza, è auspicabile. E potremmo continuare. Non si comprende, però, perché il consolidamento dei poteri dell’esecutivo e del suo capo debbano derivare, per forza, dall’elezione diretta del presidente della Repubblica o del primo ministro. Non già perché la soluzione presidenziale o l’investitura popolare del premier siano più pericolose di una bomba per l’edificio della democrazia, dal momento che i due sistemi ...