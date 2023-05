... un presente e un futuro", ha aggiunto. In merito al tema dellecostituzionali, per il titolare della Farnesina 'il premierato potrebbe essere una soluzione più gradita alle forze ...Lo ha detto il vicepremier e coordinatore di Forza Italia, Antonio, a Mezz'ora in più, su Rai3, in vista del confronto di martedì con le opposizioni sulleistituzionali, e ...'Avanti con la riforma costituzionale' Tornando sulleha sottolineato: 'Abbiamo preso impegno con gli elettori, quella costituzionale è parte del nostro programma. Mi auguro che ...

Riforme, Tajani: "Il premierato potrebbe essere una soluzione" | "Berlusconi non ci pensa a lasciare la guida di FI" TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – “Si deve rafforzare la stabilità del nostro Paese. Allora bisogna dare delle riforme istituzionali. La ricetta migliore bisogna trovarla insieme, maggioranza e opposizioni. Da qui l ...Per il vicepremier sarebbe "un errore" se l'opposizione si mettesse sull'Aventino nel dialogo sulle riforme istituzionali. "Noi andiamo avanti lo stesso, poi ci sarà il referendum" ...