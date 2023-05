Riforme | La Russa | ' bene Meloni ad aprire a confronto con tutte forze politiche' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Ci si deve per lo meno provare a fare in modo che ci siano" le possibilità di fare riforme condivise. "Trovo molto interessante la scelta di Giorgiadiunconlee fannoanche quelle di opposizione ad ascoltare e confrontarsi seriamente. Anche al Senato non resteremo a guardare: proporrò una giornata di approfondimento conlee esperti" sulle riforme. Così il presidente del Senato, Ignazio La, al Tg1.