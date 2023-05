Riforma fisco | buone notizie per gli Italiani | l’annuncio del ministro Leo

(Di domenica 7 maggio 2023) La fantastica notizia per questi, cosa cambia: a quanto ammonta il bonus – L’intento dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “è certamente quella di stabilizzare il beneficio” del taglio del cuneo fiscale varato con il decreto legge del primo maggio scorso. È questo l’obiettivo indicato da Maurizio Leo, viceall’Economia e alle Finanze, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Leggi anche: Giorgia Meloni, la sorella Arianna risponde alle pesanti accuse: cos’è successo Leggi anche: Piera Maggio, la richiesta a Giorgia Meloni spiazza tutti “Il governo ha intanto rafforzato il potere d’acquisto delle famiglie, visto che l’inflazione è ancora alta. Ma, evidentemente, c’è anche un’esigenza, per così dire, strutturale, visto l’elevato livello del prelievo fiscale-contributivo sui lavoratori. Per questo la ...

L'idea è quella di progettare una visione per ildestinata a durare per i prossimi anni. La ... Lafiscale: come passare dal dire al fare I protagonisti: Fabrizio Colombo (Partner Tremonti ...... accanto ad unaIrpef, di arrivare ad una equità fiscale per tutti i cittadini italiani. La revisione di bonus e agevolazioni potrebbe seguire una strada diversa da quella dell'Isee, ...Noi vogliamo unire un Paese già troppo diviso, ha concluso Landini: "Abbiamo presentato piattaforme sudelle pensioni, reddito, politiche attive, ma il governo non ci ha ascoltato. E ...

Fisco, riforma ingiusta Collettiva.it

Il disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2023, prevede una profonda revisione dell'attuale sistema di tassazione diretta.La delega ora all’esame del Parlamento punta sui Testi unici per semplificare le regole e fornire agli operatori economici più certezze ...