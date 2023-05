Rifondazione Comunista alla staffetta per l’umanità promossa da Santoro

(Di domenica 7 maggio 2023) Maurizio AcerboROMA – “Noi die Unione Popolare partecipiamo oggiperda Micheleper dire noguerra e all’invio di armi. 4000 km di bandiere della pace con nel cuore lo slogan di Lidia Menapace ‘Fuori la guerra dstoria’. Io sarò in Abruzzo, a L’Aquila alle 12, in Piazza San Bernardino”. Lo dichiara Maurizio Acerbo (foto), segretario nazionale die componente del coordinamento di Unione Popolare. L'articolo L'Opinionista.

BOLOGNA Una tinta più scura sarebbe stata il compromesso trovato per l'assunzione, ma non è bastato. La vicenda di Francesca Sparacino , 24 anni, consigliera dinel Comune di Granarolo e commessa, fino a ieri, al Centro Gran Reno di Casalecchio, avrebbe a che fare, secondo la sua denuncia, con il colore dei capelli o meglio con le sue ...Dal mondo politico c'è il sostegno di Unione Popolare,, Europa Verde - Verdi Emilia Romagna, Potere al Popolo, Sinistra Italiana, Ravenna in Comune, Lista Civica Ambiente e ...Dal mondo politico c'è il sostegno di Unione Popolare,e diversi suoi Circoli Territoriali, Europa Verde - Verdi Emilia Romagna, Potere al Popolo, Sinistra Italiana, Ravenna in ...

È morto Gian Piero Clement, l'esponente piemontese di Rifondazione comunista aveva 65 anni ed era malato Virgilio Notizie

ROMA - "Noi di Rifondazione Comunista e Unione Popolare partecipiamo oggi alla staffetta per l'umanità promossa da Michele Santoro per dire no alla guerra ...Alessandro Bisogni, architetto di 46 anni, è il candidato di Siena popolare, l’aggregazione di varie anime della sinistra che mette insieme associazioni e movimenti, partiti come Potere al popolo e Ri ...