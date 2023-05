Real Madrid | Modric potrebbe rinnovare

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilha vinto la Coppa del Re e Ancelotti è entrato nella storia dei blancos vincendo tutti i trofei possibili: per il futuroesserci il rinnovo diIlha vinto la Coppa del Re e Ancelotti è entrato nella storia dei blancos vincendo tutti i trofei possibili: per il futuroesserci il rinnovo di. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista croatoprolungare il contratto per un’altra stagione fino al 2024.

Anche se in finale bisognerà affrontare Manchester City o, con chances sicuramente non altissime di vincere il trofeo. Poco male, perché intanto si vivranno due serate magiche. Zanetti e ...Ilvince 2 - 1 la finale contro l'Osasuna e conquista la Coppa del Re, trofeo n° 100 per i Blancos e n° 10 per Ancelotti. Il futuro di ...MODRIC RINNOVO - La storia, che dura ormai dall'estate 2013 quando arrivò dal Tottenham assieme a Bale, tra ile Luka Modric proseguirà. Secondo quanto riferisce Fabrizio ...

Spalletti vuole sentirsi libero di scegliere, ha la stima di Real Madrid, Psg, Atletico, Tottenham - ilNapolista IlNapolista

Il tecnico di Reggiolo ha vinto la sua seconda Coppa del Re portando a 10 i titoli conquistati con le Merengues e a 26 il computo totale ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...