Real Madrid da favola | altro splendido traguardo per Ancelotti! Vinta la Copa del Rey

(Di domenica 7 maggio 2023) Il palmares di Carlo Ancelotti si arricchisce: il suoha conquistato ladel Rey, ripetendosi alla Cartuja, contro l’Osasuna, dopo il successo del 2014. Per l’italiano si tratta delle ultime due Coppe vinte dal. Quello a cui Benítez, Zidane e Lopetegui non si sono mai avvicinati e Solari è rimasto in semifinale, Ancelotti l’ha raggiunta due volte in quattro tentativi. Con la migliore media di titoli vinti per partite giocate (22,9), Ancelotti entra nella lista degli allenatori che hanno portato due volte la Coppa nelle bacheche del, insieme a Miguel Muñoz (1962 e 1970), Luis Molowgny (1974 e 1982) e Paco Bru (1934 e 1936) La scorsa stagione ha portato la sua squadra a vincere il campionato , la Champions League e la Supercoppa ...