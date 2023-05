Real Madrid | Ancelotti sovrano di tutto | 26 titoli in carriera

Lo Stadio della Cartuja di Siviglia incorona Carlo XXVI! La fiammante Coppa del Re conquistata grazie alla doppietta calata da Rodrygo davanti al gagliardo Osasuna, infatti, fa salire a 26 i trofei ...Dopo la vittoria delin Coppa del Re: "È un argomento che non esiste. Vinicius Lo tempestano di falli e poi ammoniscono lui" Mg Milano 23/09/2019 - The Best Fifa Football Awards / foto Matteo Gribaudi/Image ...Sarà possibile assistere alla partita che vedrà protagonista il fenomeno exe Juventus anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito di Sportitalia . Il pronostico In ...

Spalletti vuole sentirsi libero di scegliere, ha la stima di Real Madrid, Psg, Atletico, Tottenham - ilNapolista IlNapolista

Lo Stadio della Cartuja di Siviglia incorona Carlo XXVI! La fiammante Coppa del Re conquistata grazie alla doppietta calata da Rodrygo davanti al gagliardo Osasuna, infatti, fa salire a 26 i trofei vi ...Il Real Madrid ha battuto l'Osasuna 2-1 allo stadio Cartuja di Siviglia conquistando la 20esima Coppa del Re della sua storia, nove anni dopo aver vinto l'ultima volta la competizione nel 2014. Rodryg ...