Re Carlo | William e Kate arrivano a Windsor | selfie con i fan

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023)sono arrivati e, dove domenica sera ci sarà il grande concerto nell'ambito dei festeggiamenti per l'incoronazione di ReIII e della regina consorte Camilla. Lo show si terrà nel vasto parco del castello reale. Si esibiranno, tra gli altri, Katy Perry, i Take That e Andrea Bocelli.