Re Carlo III | come l’Amazzonia è entrata nella cerimonia d’incoronazione

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 7 maggio 2023)finiscedell’incoronazione di reIII.? Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, era tra gli ospiti della Royal Family per partecipare alla grande festa di incoronazione di reIII e di Camilla. Ma la trasferta londinese si è trasformata in qualcosa di più rispetto al semplicele. Il presidente brasiliano, infatti, ha trovato in Londra la disponibilità per una sua battaglia: la difesa del. Lula ha, infatti, rivelato che reIII, fervente difensore dell’ambiente, gli ha chiesto personalmente di “prendersi cura del”. Il capo di Stato del Brasile e il sovrano si sono incontrati a Buckingham Palace alla vigilia ...