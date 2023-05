Rai | Gasparri | ' da Fazio e Damilano sproloquio contro centrodestra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “Gli stipendiatissimi e lottizzatissimi esponenti della sinistra televisiva, a partire da Fabioe Marco, hanno sproloquiato, questa sera a ‘Che tempo che fa',ille prospettive di ricambio della Rai". Così il senatore di Forza Italia Mauriziocomponente della Commissione di Vigilanza Rai "Pieni di soldi dei cittadini nelle loro tasche si permettono di censurare chi legittimamente, grazie al voto democratico, governa il Paese. Questi stalinisti, riempiti di soldi dei cittadini, non hanno il diritto di assaltare chi non la pensa come loro. Presente ovviamente anche il consueto Giannini ed altri personaggi della sinistra informativa i cui compensi discuteremo nella Commissione parlamentare di vigilanza, perché ...