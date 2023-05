Ragazza violentata a Latina | fermato un 31enne

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. (Adnkronos) - E' unl'uomo portato in questura adalla polizia perché sospettato di essere responsabile dello stupro su una 16enne avvenuto nei giorni scorsi. Il, che ha precedenti, è stato sottoposto a fermo. Prilepin, gravemente ferito in un attentato, è uscito dal coma farmacologico. "È cosciente, secondo i medici le sue condizioni sono stabili, l'umore vivace", riferisce oggi il governatore di Nizhny Novgorod Gleb Nikitin sul suo canale Telegram. Ieri Prilepin è rimasto gravemente ferito quando un ordigno esplosivo attaccato alla sua auto è esploso nella regione di Nizhny Novgorod

Un altro stupro a Milano. Dopo i tre delle scorse settimane, non si ferma la serie di violenze sessuali nel capoluogo lombardo. Questa volta ad essere statè unaitaliana di 31 anni. Il fatto sarebbe avvenuto nei bagni di una discoteca di via Padova. La violenza sessuale in discoteca . Gli altri casi a Milano . Indaga la polizia . La ...... col ragazzino messo fuori gioco e la fuga a bordo della microcar con laminorenne. Quest'ultima è stata poi ritrovata il giorno successivo in stato shock. E forse...statala notte scorsa da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in via Padova a Milano, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici. Dalle prime ricostruzioni, la...

Ragazza violentata a Latina, preso lo stupratore: era nascosto in uno stabile abbandonato leggo.it

Latina, 7 mag. (Adnkronos) – Un giovane è stato portato in questura a Latina dalla polizia perché considerato responsabile dello stupro avvenuto nei giorni scorsi di cui era rimasta vittima una 16enne ...È stato arrestato l'uomo accusato di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni mercoledì scorso a Latina che era all'interno di una microcar nei pressi della stazione dei treni con un amico. Il ...