Ragazza violentata a Latina | fermato un 31enne

(Di domenica 7 maggio 2023) La giovane era stata aggredita mentre era in una microcar con un amico E’ unl’uomo portato in questura adalla polizia perché sospettato di essere responsabile dello stupro su una 16enne avvenuto nei giorni scorsi. Il, che ha precedenti, è stato sottoposto a fermo. La giovane era stata aggredita mentre era in una microcar con un amico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

