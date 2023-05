Ragazza uccisa dal padre nel tentativo di difendere la madre. Morto anche un uomo di 51 anni

(Di domenica 7 maggio 2023) Unadi 16è statadal, intorno alle 2 di note di oggi, 7 maggio 2023, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Ucciso dall'un 51enne, Massimo De Santis, che secondo il presunto dupolice omicida avrebbe avuto una relazione con la donna

... 'Ha fatto da scudo per salvare la mamma' Chi era Jessica,a 16 anni Come scrive il Corriere del Mezzogiorno , Jessica viene descritta come unamodello, molto dedita allo studio e ...Gessica Malaj, unadi 16 anni, è stata tragicamentea coltellate nella notte tra il 6 e il 7 maggio a Torremaggiore. La giovane ha perso la vita nel tentativo di difendere la madre, ferita e ...Choc a : un uomo di 51 anni, Massimo De Santis , e unadi 16 anni, , sono stati uccisi con alcune coltellate la scorsa notte a , nel Foggiano. A ... Così è morta dunque,per mano dal suo ...

