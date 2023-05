Raffica di perturbazioni sull' Italia | quale sarà l’evoluzione meteo

Meteo: Prossima Settimana, Perturbazioni a raffica sull'Italia e sono aumentate le Regioni coinvolte iLMeteo.it

Saranno giorni di maltempo a causa dell'arrivo di aria fredda da nord: piogge, temporali e grandinate, ecco le aree più colpite e l'importante calo termico previsto ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...