Raffaella Fico | il Senza veli che ancora non c’è per il Napoli scudettato | cosa dice lei

(Di domenica 7 maggio 2023)l’aveva promesso: lei è una tifosissima dele prima della conquista dello scudetto la showgirl ex Grande Fratello aveva annunciato: «Come festeggio lo scudetto? Facendomi un bagno in zona Posillipo, se sarà ino in costume? Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa…». La promessa deltricolore A dirlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è la showgirl, tifosa partenopea doc che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari aveva svelatoavrebbe fatto in caso di vittoria del campionato. La notizia deldiaveva mandato in visibilio i ...

Da qualche tempo a questa partesi tiene lontana dai riflettori e dal gossip, dopo un lungo periodo in cui l'ex gieffina non faceva altro che occupare poltrone in tv e ...l'aveva promesso: lei è una tifosissima del Napoli e prima della conquista dello scudetto la showgirl ex Grande Fratello aveva annunciato: 'Come festeggio lo scudetto Facendomi un ...Leggi Anchee il topless per il Napoli, tifosi con il fiato sospeso: manterrà la promessa Così, dopo il treno azzurro della linea Cumana, anche la Circumvesuviana rende omaggio al ...

Napoli campione, Raffaella Fico in topless: 'Una promessa è una promessa…' Calciomercato.com

Raffaella Fico l'aveva promesso: lei è una tifosissima del Napoli e prima della conquista dello scudetto la showgirl ex Grande Fratello aveva annunciato: «Come festeggio ...Raffaella Fico l'aveva promesso: lei è una tifosissima del Napoli e prima della conquista dello scudetto la showgirl ex Fratello aveva annunciato: «Come festeggio lo scudetto Facendomi un bagno in zo ...