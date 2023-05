Rafael Leao a rischio per il derby di Champions? Ecco come sta l' attaccante del Milan

(Di domenica 7 maggio 2023) Gli esami strumentali hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. L'portoghese resta in dubbio per la semifinale d'andata contro l'Inter di mercoledì

La malasorte ha calato la mannaia all'improvviso, dopo uno scatto come tanti, in un allungo come tanti, nella sua zona preferita.si è fatto male prima della sfida contro l'Inter, ed è una notizia per due motivi: il primo intuibile, perché senza il portoghese il Milan è un'altra cosa, l'altra fa infuriare ancor di ...L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno Milano, 7 mag. - L'attaccante del Milansi è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata ...Una 'elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra', è quanto hanno evidenziato gli esami strumentali a cui è stato sottopostoin mattinata. Lo stiramento muscolare, che il giocatore del Milan si è procurato nel match di campionato contro la Lazio, rischia di far saltare all'attaccante il derby di Champions league ...

Infortunio Leao, le news dal Milan: c'è una piccola elongazione muscolare Sky Sport

Da quando è al Milan il portoghese ha saltato solo 14 partite per noie muscolari (due causa Covid). E allo Sporting restò fermo due mesi ...Lo stiramento muscolare, che il giocatore si è procurato nel match di campionato contro la Lazio, mette in serio dubbio la sua presenza mercoledì per la semifinale contro l'Inter ...