Race For The Cure Roma 2023 | la diretta su Tua City Mag

(Di domenica 7 maggio 2023) Un grande evento di sport, salute e solidarietà. Domenica 7 maggio torna alafor The. Segui sui nostri canali ladella maratona che è sopratutto una grande festa di solidarietà e consapevolezza. Per unire le forze per spingere in avanti la ricerca sul cancro e anche per diventare sempre più consapevoli della fondamentale importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano e responsabile. In questa giornata importante, TuaMag segue indalle 10 alle 12 laFor Theindal Villaggio della Salute allestito al Circo Massimo dove si alterneranno commentatori e ospiti, mentre la grande marea rosa invaderà pacificamente il meraviglioso ...

'Anche quest'anno - ha raccontato Marta - ho creato la mia squadra LE CIOCIARE e partiremo in pullman per partecipare allathe cure a Roma. La squadra è composta da circa 100 donne, la metà ...Biglietti finale Coppa Italia tra Inter - Fiorentina: quando escono, prezzi e come acquistarli su Viva Ticket Quella di quest'anno è la ventiquattresima edizione della rassegna sportiva, con alcuni ...... visibili grazie alle maglie rosa che indossano, tutte insieme per testimoniare la loro voglia di vivere' così la professoressa Daniela Terribile, presidente di Komen Italia ci presenta "the ...

Tumore al seno: la Race for the Cure per prevenire e raccogliere fondi Io Donna

