Quel male oscuro fra i «teens» d’Inghilterra

(Di domenica 7 maggio 2023) Se l’Italia trascura gli adolescenti in crisi, è ancora peggio nel Regno Unito, dove 250 mila ragazzi con depressione, disturbi alimentari e a rischio suicidio si ritrovano senza sostegno sanitario. Rosanna Brewer ha trascorso le notti degli ultimi tre anni della sua vita dormendo sul pavimento della camera dei suoi due figli, di 15 e 11 anni, entrambi autistici con altri problemi di salute mentale, per evitare che si facessero del. In mancanza di supporti da parte dello Stato ha dovuto toglierli dalla scuola pubblica e, sebbene non sia benestante, ha già speso migliaia di sterline in visite mediche private. Se il Servizio sanitario nazionale italiano trascura gli adolescenti con problemi psichiatrici,lo britannico fa ancora peggio. Un settore che è da decenni la spina nel fianco dei servizi pubblici sanitari - basti pensare allo scandalo che ...