(Di domenica 7 maggio 2023) I velocisti migliori sono sempre stati innanzituttoli che riescono ad arrivare in testa al gruppo per provare a mettere davanti la ruota a tutti gli altri. Sembra una banalità, qualcosa di scontato, tipo constatare che se si mette una pentola con dell’acqua su una fonte di calore, l’acqua si scalda. Il banale non è scontato però nel ciclismo. Perché ci sono stati molti buoni velocisti che ad alzarsi sui pedali per sprintare nelle prime tappe di un grandenon ce l’hanno sempre fatta. E questo perché nelle prime tappe di un grandele gambe sono fresche per tuti e nessuno vuole stare indietro, davanti sono in tanti, c’è poco spazio e oltre all’accortezza di sbagliare il meno possibile, serve anche avere la sconsiderata lucidità di non dimenticarsi la vecchia regola che se passa il manubrio passa tutto il corpo. Farlo a ...

Quel filo che Jonathan Milan ha saputo non abbandonare al Giro d'Italia Il Foglio

L'italiano vince la seconda tappa della corsa rosa dimostrando quello che non era scontato dimostrare: ha imparato in fretta cosa serve davvero per essere un ottimo velocista