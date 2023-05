Pura energia e allegria | i disegni del vignettista vanno oltre eventuali riferimenti figurativi e letterari Che il suo stile rielabora e stravolge

Leggi su iodonna

(Di domenica 7 maggio 2023) Il tempo è lungo, profondo, misterioso. Per molti anni, entrando nel piccolo bagno tra la stanza da pranzo e la porta interna della farmacia della casa di Ro Ferrarese, ho visto la pagina di un fumetto di Benito Jacovitti con una dedica e la sua firma: “A Vittorio Sgarbi, perché non mi tratti male. Jac”. A tener conto che Jacovitti è morto 26 anni fa, nel 1997, posso immaginare che quel foglio mi sia stato donato circa trenta anni fa, non ricordo dove; e non ricordo neanche di averlo incontrato, Jacovitti. E dunque è probabile che si tratti di un ringraziamento, arrivato attraverso amici comuni, per qualcosa che ho detto o scritto di lui, manifestandogli la mia ammirazione. In ogni occasione pubblica o privata non ho mancato di dichiararla, ma non credo di averlo mai visto di persona. Jacovitti: Cocco Bill 1974 Jacovitti, il mito È rimasto nel mito della mia infanzia, ma il rispetto ...