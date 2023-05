Pumenengo | scontro tra auto lungo la provinciale | 4 feriti | tra loro una bimba di 8 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 maggio 2023). Una bambina di 8è rimasta ferita insieme ad altre tre persone in un incidente avvenuto in via 4 Novembre, strada106, nel tardo pomeriggio di domenica (7 maggio). La dinamica è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni intorno alle 17.30 due vetture si sarebbero scontrate frontalmentela strada già teatro in passato di diverse tragedie. Sul posto, all’altezza dell’incrocio con via Finiletti, sono intervenute due ambulanze, l’medica e l’elisoccorso. Le condizioni dei, apparse inizialmente gravi, non sarebbero critiche.