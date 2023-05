Pugilato | Cavallaro si qualifica agli ottavi di finale ai Mondiali Elite di Tashkent

(Di domenica 7 maggio 2023) L’azzurro Salvatorestacca il pass per glidi, nella categoria dei 75 Kg, deidiin corso sul ring della Humo Arena a, battendo per KO alla seconda ripresa l’azero Mirsharif Kazimzade, finito al tappeto dopo un micidiale gancio destro del rivale. Oratornerà sul ring martedì prossimo, 9 maggio, nella sfida con in palio l’accesso ai quarti di. Il suo avversario sarà l’ungherese Pylyp Akilov. Domani, invece, combatterà il peso massimo (92 kg) Abbes Mouhiidine che, nel suo match valido didi, si confronterà con l’ecuadoregno Julio Cesar Castillo Torres. SportFace.

FIamme Oro) 57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre) 60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe) 75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro) 92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro) +92 Kg Diego Lenzi

Il campione catanese, bronzo iridato in carica sfiderà nei 75 kg l'azero Kazimzade. Avanza l'altro azzurro Mouhiidine. mentre si è fermata la corsa degli altri due siciliani Iozia e Camiolo