Probabili formazioni Napoli-Fiorentina | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di domenica 7 maggio 2023) A pochi giorni dalla vittoria matematica del campionato, iltorna in campo oggi, domenica 7 maggio, alle ore 18.00, allo Stadio “Maradona”, contro ladi Vincenzo Italiano. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora La festa scudetto non si è fermata giovedì notte, in campo sicuramente continuerà anche oggi, ma ci sono già dei rumors che bisogna analizzare: Giuntoli sembra vicino alla Juve, Spalletti ha detto qualcosa di nettamente negativo nei confronti di De Laurentiis e la piazza, pazza di gioia, spera di non veder sfaldarsi questo meraviglioso giocattolo.della partita sarà Marchetti della sezione di Ostia. Le scelte dei tecnici Luciano Spalletti vuole comunque partire dai titolarissimi, anche a scudetto acquisito. La squadra resterà la stessa ...

Dopo la vittoria matematica dello scudetto la squadra di Spalletti torna in campo al "Maradona" contro la Fiorentina di Italiano.La classifica, in teoria, sorride ad entrambe: l'Atalanta è quinta a 58 punti, la Juventus terza a quota 63. In pratica, però, quello di oggi è uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti dell' ...