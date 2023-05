Probabili formazioni Milan-Inter

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 maggio 2023) Mercoledì 10 maggio 2023, con calcio d’inizio alle ore 21, lo stadio Meazza di San Siro sarà teatro dell’euroderby meneghino valido per la semifinale di andata di Champions League 2022/2023. La vincente affronterà in finale una tra Real Madrid e Manchester City. Scopriamo le : LE ULTIME I rossoneri sono reduci da un periodo complicato in campionato nel quale stanno tenendo un andamento piuttosto lento come dimostrato i tanti punti persi nelle ultime giornate. Malgrado ci sia stata una riscossa nell’ultimo turno battendo la Lazio, sono sempre al quinto posto. Decisamente migliore il percorso in Champions League dove hanno elimiato agli ottavi il Tottenham e in semifinale il Napoli. Stesso discorso vale per i nerazzurri che sono usciti molto presto dalla lotta scudetto, salvo poi riprendersi in questo finale di stagione nel quale hanno intrapreso una bella striscia di vittorie ...