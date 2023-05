Probabili formazioni Lecce-Verona | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi L’eterno dilemma Djuric-Gaich

(Di domenica 7 maggio 2023) Si prosegue con la 34esima giornata di Serie A. Sin qui si sono già disputate 3 partite e tutti e tre gli incontri sono terminati con il risultato di 2-0 (o 0-2 in trasferta). Il Milan di Stefano Pioli ha piegato la Lazio di Maurizio Sarri in un’importante sfida per un piazzamento in Champions. Idem l’Inter di Simone Inzaghi, che all’Olimpico, ha superato la Roma dell’ex José Mourinho. Infine, in chiave salvezza, la Cremonese ha battuto lo Spezia allo Zini. E anche quest’oggi, domenica 7 maggio alle 20.45, ci sarà un’altra sfida tra due compagini che si giocano la permanenza in massima serie: si tratta di. Al Via del Mare, gli uomini di Marco Baroni apriranno le porte aldi Marco Zaffaroni. Un match che vale sei punti: la posta in palio è altissima e la tensione è alle stelle. I giallorossi dopo una buona prima ...

