Probabili formazioni Juventus-Siviglia | semifinale andata Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Ledi, match valido per ladidell’. All’Allianz Stadium i bianconeri ospitano gli spagnoli nel primo dei due atti che valgono la finale. Andiamo allora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Allegri e Sampaoli, per questa partita di assoluta importanza che avrà inizio alle ore 21 di giovedì 11 maggio, con diretta su Sky, Dazn e sulla Rai. QUI– Formazione tipo per Allegri, fiducia a Vlahovic con Di Maria, mentre Chiesa pare destinato alla panchina. QUI– A rischio la presenza di Suso, c’è En-Nesyri come riferimento offensivo e Lamela e Ocampos a galleggiare sulla trequarti. Le ...