Probabili formazioni Atalanta-Juventus | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Dea decimata | Allegri col dubbio Milik-Vlahovic

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) La classifica, in teoria, sorride ad entrambe: l’è quinta a 58 punti, laterza a quota 63. In pratica, però, quello di oggi è uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti dell’intera stagione. Già, perché con cinque partite ancora da giocare la sfida del Gewiss Stadium (fischio d’inizio ore 12.30, arbitra Daniele Doveri di Roma 1) mette in palio tre punti che pesano come macigni nella lotta per la prossima Champions League. E la Vecchia Signora scatta dai blocchi con un bel vantaggio. Se la Dea arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo portato dalle tre vittorie consecutive ottenute contro Spezia, Torino e Roma, la squadra di Massimilianogiocherà con la consapevolezza di avere a disposizione due risultati su tre. Le cinque lunghezze di vantaggio sulla Dea, infatti, permettono ai bianconeri di ...