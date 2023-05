Primo via libera europeo di bimekizumab per artrite psoriasica e spondiloartrite assiale

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per Uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha emesso parere positivo, raccomandando l’autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea diper il trattamento di pazienti adulti con...

Illo avevo sperimentato proprio con il progetto "The Modern Artisan"; dalle ricerche, i ... Il passaporto è già un impegno concreto,i membri della Task Force lo stanno implementando e ...... e con fatica è riuscito a passare iltaglio. Dopodiché, a causa di un giro di lancio ... Difficile ma non impossibile ovviamente poter rimontare, viste anche le difficoltà nei sorpassi per...... soprattutto il, quando a scuola li prendevano in giro perché avevano una mamma che si ... 'Vada', disse, 'sono stanco''. È vero che le piacerebbe avere un ruolo da cattiva 'Sì, tanto. Ho ...

Primo via libera europeo di bimekizumab per artrite psoriasica e ... Adnkronos

PADOVA - «La scarlattina nei bambini è in forte aumento però manca il farmaco principale per curarla, l’Amoxicillina. E purtroppo non è il solo caso di medicinali ...Bilancio agrodolce per la Red Bull alla conclusione delle qualifiche per il Gran Premio di Miami 2023, quinto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Milton Keynes ha centrato l'ob ...