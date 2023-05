Prima gli promettono dolci effusioni | poi gli derubano | truffata coppia di anziani da 2 giovani romene

(Di domenica 7 maggio 2023) Una truffa bella e buona, studiata nei minimi dettagli quella che ha visto protagonista due uomini di 78 anni, amici di lunga data. Le vittime sono state raggirate da due abili etruffatrici che avevano promesso loro di scambiarsi tenere, affettuoselontano da occhi indiscreti. Ma loro loro intenzioni erano ben altre e una volta raggiunto l’obiettivo si sono dileguate. Tuttavia, a seguito delle indagini le due donne sono state rintracciate e la refurtiva rubata recuperata. A riportare la notizia il Messaggero. Tivoli, truffa: ”Siamo della banca”, entrano in casa e portano via i risparmi di una vita (VIDEO) La truffa e il modus operandi delle due donne Raccolte le segnalazioni degli, sono subito partite le ricerche a seguito delle quali le due donne –di 20 e 32 ...

Una volta che ha incontrato Charles eha parlato, se ne è innamorato'. La fecondazione in vitro ... che ha anche parlato del pregiudizio con il quale è stata accolta quando sono stati per la...... che con il suo sistema di trazione integrale ad accoppiamento viscoso è lasupercar di "... Traspunti più originali figurano senza dubbio le prese d'aria mobili, nascoste ai lati del vano ...Le procedure di voto all'estero, iniziate il 27 aprile, continueranno fino al 9 maggio presso... Al termine del processo di voto all'estero,dell'apertura delle urne in Turchia, le ambasciate ...

"Va rivista tutta, prima gli arredi" il Resto del Carlino

Ritorna la rassegna culturale “Maggio diocesano della Cultura” promossa dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Numerosi gli appuntamenti in programma che avranno come sede il Palazzo della Curia di ...L'attore Jeremy Renner ha condiviso un nuovo video in cui mostra i progressi del suo recupero dopo il tremendo incidente che l'ha visto protagonista.