Prigozhin | ' Mosca ci darà munizioni | il Gruppo Wagner resterà a combattere a Bakhmut'

ha spiegato che l'ordine ricevuto nella notte è "il primo in tutto questo tempo" e promette che al gruppo Wagner arriveranno "tutte le munizioni e le armi di cui abbiamo bisogno" per far ..."L'operazione 'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata", ha detto. "Va ...un nuovo filmato su quanto sta accadendo a Bakhmut in attesa della controffensiva contro. ...Intanto, dopo aver ricevuto le giuste garanzie sulel armi da, il capo del gruppo Wagnerfa marcia indietro e rimarrà a Bakhmut. Esplosioni in Crimea, il governatore filo - russo in ...

Prigozhin: 'Mosca ora ci dà le armi' TGLA7

Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere dopo aver ricevuto garanzie sulla fornitura della munizioni richieste ...Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere insieme ai suoi uomini La notizia che arriva dal fronte potrebbe incidere in qualche modo sulla controffensiva ucraina contro la Rus ...