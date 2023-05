Prighozin | Mosca ci ha promesso le munizioni necessarie

Il fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin, ha affermato di aver ricevuto l'impegno dal Ministero della Difesa russo a ricevere munizioni e armi. Lo riferisce il servizio stampa di Prigozhin. "Ci ...... indebolendo la leadership sul campo dello stesso. Per il comando del gruppo orientale ... Solo nelle ultime 24 ore sono stati oltre 500 gli attacchi condotti dacon cannoni e lanciarazzi ...Chiamiamolo pure video shock. Yevghenidavanti alla telecamera ha un volto che non verrà dimenticato facilmente, anzitutto a. Un atto di accusa quello del capo fondatore del gruppo paramilitare Wagner , in campo per conto ...

