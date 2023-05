Prevenzione del tumore al seno | nasce la mostra multimediale Sorrisi in luce

...Laureus Awards dà visibilità ai progetti promossi dalla Fondazione Laureus Sport for Good in 51 Paesimondo con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento terapeutico di......della fotografa Luisa Mornirolie dell'amica scrittrice Cristina Barberis Negra che hanno voluto trovare un modo creativo e positivo per affrontare il tema della, della malattia e......die Controllo delle Infezioni (IPC) dell'OMS; Carlo Cottarelli ; il climatologo Luca Mercalli ; Marco Damilano ; il direttore de "La Stampa" Massimo Giannini ; la vicedirettrice"...

"Race for the cure", torna il villaggio Komen per la prevenzione del ... ilGiornale.it

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato - ParmaPress24 ...La mortale aggressione dell'orsa JJ4 sta causando problemi al turismo locale. Sarebbero già parecchie le disdette da parte di turisti preoccupati ...