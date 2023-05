“PrEP gratuita anche in Italia? Arriviamo per ultimi e ci vorrà ancora tempo E intanto i contagi continuano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Lo scorso 21 aprile la notizia che in molti attendevano da: il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità della. La profilassi pre-esposizione, dunque,indiventa. Fino a questo momento il farmaco, da assumere prima e dopo un evento a rischio HIV come un rapporto sessuale non protetto o la condivisione di siringhe, era ottenibile solo dietro prescrizione di un infettivologo a un prezzo che si aggirava, per il generico, intorno ai 60 euro a confezione. A dire il vero, però, gli utenti dovranno mettere mano al portafogliper qualche. Quanto? Non è dato saperlo. A dispetto dell’entusiasmo scatenato – giustamente – dall’annuncio, infatti, va precisato che la gratuità del ...